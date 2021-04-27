Отец Лапшина прокомментировал дисквалификацию сына на год за допинг 9-летней давности

Алексей Лапшин, отец и тренер биатлониста Тимофея Лапшина, прокомментировал годичную дисквалификацию сына за допинг-нарушение, случившееся в 2012 году. Срок действия 12-месячной дисквалификации Лапшина отсчитывается с 23 сентября 2020 года, то есть со дня, когда его отстранили от соревнований.

«С попаданием на Олимпийские игры никаких проблем не будет, я думаю. Он сможет набрать необходимые очки сначала в гонках Кубка IBU, а потом и на этапах Кубка мира.

Тимофей продолжает самостоятельно готовиться к сезону, но пока ему нельзя тренироваться с командой. Он готовится за свой счёт, сейчас на лыжах катается в Вершине Теи в Хакасии, там никого нет», — цитирует Лапшина-старшего ТАСС.

Ранее Лапшин представлял Россию на международных соревнованиях, в настоящее время спортсмен выступает под флагом Республики Корея. 33-летний спортсмен — двукратный призёр чемпионатов Европы, двукратный чемпион мира по летнему биатлону. Лучший результат Тимофея в личных гонках на этапах Кубка мира — второе место в спринте в Контиолахти (Финляндия) в феврале 2012 года.