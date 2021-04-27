Васильев объяснил, почему сорвалось возвращение Гросса в сборную России по биатлону

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, почему четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону немец Рикко Гросс отказался вновь тренировать сборную России.



«Ни один иностранный тренер не согласится приходить работать на один сезон, тем более перед Олимпиадой. Это очень рискованно, в первую очередь в репутационном плане. За один год сложно поменять систему подготовки, настроить её на свой лад. Нет никакой гарантии, что можно будет добиться успеха, поэтому никто никогда не рискует.

Если бы это произошло за два года до Олимпиады, то Гросс согласился бы. К этому вопросу можно будет вернуться после Олимпиады, если такая возможность ещё будет сохраняться», — приводит слова Васильева ТАСС.

Гросс был старшим тренером мужской сборной России по биатлону с августа 2015 года по 30 апреля 2018 года.