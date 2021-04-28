Дмитрий Губерниев прокомментировал разделение сборной России по биатлону на группы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на известие о разделении сборной России по биатлону на группы. В мужской команде образованы группы Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — группы Михаила Шашилова и Евгения Куваева. Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров ранее сообщил, что в олимпийском сезоне у мужчин и женщин будут по две группы подготовки под общим руководством старших тренеров.

«Итак, объявлены предварительные составы сборной России по биатлону. И мы видим интересную деталь: да, Каминский и Шашилов остаются старшими тренерами сборной, но созданы ещё группы. И Сергей Башкиров — опытный наставник, хотя и молодой, в недавнем прошлом тренер сборной команды, прошёл школу Падина и Касперовича, он в последнее время работал в команде Санкт-Петербурга у Дмитрия Васильева. И вот именно Башкиров и его группа будут готовить Логинова, Гараничева и Максима Цветкова, чей прогресс в последнее время — это как раз Башкиров. Башкиров — очень хороший специалист, Не только стрелковый, но ещё и функциональный. Мы видим, что Латыпов, тот же Елисеев и Халили — это уже группа старшего тренера Каминского. Поэтому вот оно разделение.



И у женщин такая же ситуация. Сильнейшие спортсменки — у Шашилова, но у Куваева, например, — и Павлова, и Татьяна Акимова. Плюс ещё, пока составы предварительные, и ближайший резерв будет пополнять составы Башкирова и Куваева.



Поэтому вот они составы, крайне любопытно, группы будут конкурировать между собой. Разные системы и методики подготовок. На самом деле мы видим, что тот же Логинов не будет готовиться вместе с Каминским, но тем интереснее будет наблюдать за конкуренцией внутри групп и становлением сборной команды после вот этой серьёзной работы. Ждём новых результатов, новостей и так далее», — сказал Губерниев на видео, опубликованном в его телеграм-канале.