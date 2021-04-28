«Хороший вид на колесо обозрения». Губерниев оценил фото Мироновой в купальнике

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на фото российской биатлонистки Светланы Мироновой в купальнике. Спортсменка отдыхает в Дубае (ОАЭ).

В комментарии к посту Мироновой в «Инстаграме» Губерниев написал: «Хороший вид на колесо обозрения».

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.



Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова. Женская сборная России стала шестой в минувшем розыгрыше Кубка наций и потеряла максимальную квоту.