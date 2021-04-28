Слепов будет работать тренером в федерации биатлона Санкт-Петербурга

Президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал, что российский биатлонист Алексей Слепов начинает свой путь в тренерской деятельности. Спортсмен будет работать тренером в федерации биатлона Санкт-Петербурга.
«Алексей закончил карьеру, он переходит на тренерскую работу, этот вопрос мы с ним обговорили. Вся эта чехарда с РУСАДА очень сильно треплет нервы, кроме того, спортсмен теряет мотивацию, потому что он не понимает, что происходит. Мне он рассказал, почему с ним такое произошло. У него есть определённые смягчающие обстоятельства», — приводит слова Васильева ТАСС.
В октябре Российское антидопинговое агентство признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. РУСАДА приняло решение не считать третий пропуск биатлонистом допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Но через неделю РУСАДА поменяло решение и снова открыло дело. На фоне затянувшегося разбирательства биатлонист принял решение завершить карьеру.
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