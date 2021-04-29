Васильев оценил решение Слепова уйти и стать тренером на фоне истории с допингом

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение бывшего биатлониста Алексея Слепова стать тренером на фоне незаконченной истории с допингом. Спортсмен будет работать тренером в вышеуказанной организации.

«У него есть не только огромное желание, но и реальное наличие такого опыта. Это очень важно. Его стремление начать новый этап своей жизни в качестве тренера – похвально.

История с допингом? Я разобрался в деталях этой истории. Всё ещё в подвисшем состоянии, никакого решения ещё не принято и вряд ли будет принято.

Там произошла несогласованность между ВАДА и РУСАДА. В детали вдаваться не буду, но вот такой казус. Поэтому меня не тревожит, что он будет тренировать молодых спортсменов», — цитирует Васильева «Спорт день за днём».

В октябре Российское антидопинговое агентство признало Слепова невиновным в нарушении антидопинговых правил. РУСАДА приняло решение не считать третий пропуск биатлонистом допинг-теста как нарушение правил доступности спортсмена. Но через неделю РУСАДА поменяло решение и снова открыло дело. На фоне затянувшегося разбирательства биатлонист принял решение завершить карьеру.