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Международный союз биатлонистов планирует изменить формат суперспринта

Международный союз биатлонистов планирует изменить формат суперспринта
Биатлон / Кубок мира 0
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Международный союз биатлонистов (IBU) планирует внести изменения в формат суперспринта. Об этом сообщает Nordic Magazine.

Ранее такая гонка на этапах Кубка мира ни разу не проводилась. Впервые суперспринт собирались включить в программу заключительного этапа Кубка мира прошедшего сезона, однако впоследствии от этой идеи отказались.

Сообщается, что размер круга увеличат до 1,5 км. Длина всей дистанции будет равняться 4,5 км в квалификации и 7,5 км в финале. При этом спортсмены не будут иметь возможности использовать дополнительные патроны: за каждый промах придётся пробегать штрафной круг длиной 75 м.

Кроме того, в планах отменить чередование мужской и женской квалификаций с финальными этапами. Вместо этого сразу будет проводиться финал.

Ожидается, что нововведения будут применены в следующем сезоне на Кубке IBU или юниорском Кубке IBU. Целью Международного союза биатлонистов является внедрение нового формата на чемпионаты мира.

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