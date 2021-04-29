Украинка Джима: перед сезоном думала, что в команду вообще не попаду, буду бегать на IBU

Украинская биатлонистка Юлия Джима рассказала о трудностях в подготовке к прошедшему сезону.



«Правда ли, что подготовка к прошлому сезону складывалась не лучшим образом? Да, мне кажется, что ещё на прошлогоднем чемпионате мира в Антхольце я подцепила какой-то вирус, может быть, даже COVID. Потому что бежала я там с непонятными ощущениями, была задышка, даже частичная потеря сознания. Не понимала, что происходит. Понятно, что в тот момент я не думала, что это может быть коронавирус.

А уже по возвращении домой поняла, что действительно заболела, и в целом тяжело перенесла. Только к началу мая меня немного попустило, стала приходить в чувства. Я долго думала, продолжать или не продолжать тренироваться. Тяжело было себя заставить, плюс прошлый сезон был не самый удачный. И я, правда, думала, может, уже всё, может, хватит. Не знала, получится ли у меня снова выйти на прежний уровень.

Также сказалось то, что ещё в прошлом сезоне, когда я упала на тренировке в Эстерсунде, у меня случился разрыв связки на стопе, хотя изначально думали, что просто растяжение. Тот сезон я отбегала на обезболивающих. А по весне, когда начала пробовать тренироваться, не могла стать на ногу. Сделали УЗИ, которое показало разрыв связки, и соответственное лечение.

В итоге бегать кроссы толком не могла, на роллерах также побаливало, поэтому весь июнь занималась лечением. Только в июле удалось выехать на первый сбор в Сянки, где был некий втягивающий режим, а уже серьёзные тренировки начались с сентября, когда выехала в Европу.

Честно говоря, перед этим сезоном думала, что, наверное, в команду вообще не попаду, буду на IBU бегать. Смирилась с этой мыслью», — приводит слова Джимы Xsport.ua.