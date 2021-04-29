Доротея Вирер выполнила стойку на голове. Фото
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер показала фотографию, на которой демонстрируется, как она выполняет стойку на голове. Снимок был размещён в «сториз» официального «Инстаграма» биатлонистки.
«После месяца подобных тренировок настало время сделать следующий шаг», — подписала фото Доротея.
Доротея Вирер — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, малого Кубка мира в сезонах-2015/2016 и 2020/2021 в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира сезона-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира сезона-2019/2020 в зачёте масс-стартов.
Доротея Вирер: муж говорит, нужно заканчивать постепенно. Есть спорт, но есть и семья
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