«30 км за сегодня». Белоруска Анна Сола показала, как тренируется в межсезонье. Видео

Белорусская биатлонистка Анна Сола в «сториз» своего «Инстаграма» поделилась с подписчиками видео, размещённом изначально на странице пользователя vokarovar в этой же социальной сети. На кадрах демонстрируется, как Анна тренируется в межсезонье.
«А так, кстати, в межсезонье тренируются лучшие белорусские биатлонистки. Анна Сола и её 30 км за сегодня», — говорится в описании к видео.
Белоруска Анна Сола показала, как тренируется в межсезонье.
25-летняя Сола — бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринтерской гонке, чемпионка мира среди юниоров 2015 в эстафете. На счету Анны также бронзовая награда чемпионата Европы 2019 года по итогам выступления в смешанной эстафете. В сезоне-2020/2021 белорусская спортсменка заняла 23-е место в общем зачёте Кубка мира — она закончила выступление с 366 очками.
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