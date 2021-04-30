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«Красотка». Подписчики оценили фото Светланы Мироновой в розовом платье

«Красотка». Подписчики оценили фото Светланы Мироновой в розовом платье
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в розовом платье с разрезом.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой.

Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:
«Чья свадьба?»
«Красотка».
«Супер».
«Хороша»
«Света, ты просто огонь».
«Лёгкая, воздушная розовая пантера».

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.

Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.

Светлана Миронова сфотографировалась в откровенном купальнике на пляже в Дубае
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