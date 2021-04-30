«Красотка». Подписчики оценили фото Светланы Мироновой в розовом платье

Российская биатлонистка Светлана Миронова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в розовом платье с разрезом.

Пост доступен в «инстаграме» Светланы Мироновой.

Подписчики так отреагировали на фото биатлонистки:

«Чья свадьба?»

«Красотка».

«Супер».

«Хороша»

«Света, ты просто огонь».

«Лёгкая, воздушная розовая пантера».



В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.



Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.