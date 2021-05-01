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«У людей пенсии 9000, милочка!» Подписчики ответили Васильевой, пожаловавшейся на зарплату

«У людей пенсии 9000, милочка!» Подписчики ответили Васильевой, пожаловавшейся на зарплату
Биатлон / Кубок мира 0
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Пользователи раскритиковали российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, пожаловавшуюся на размер заработной платы, которую она получила за прошедший месяц. По словам спортсменки, она составила 10 тыс. рублей.

В последней публикации Васильевой в "Инстаграме" было оставлено немало комментариев со словами упрёка в адрес биатлонистки:

«Ноль, а не биатлонистка».
«У людей пенсии 9000, милочка!»
«Хочешь денег, иди в бизнес, а биатлон — это призвание».
«А кто сказал, что будет легко?
«Заслуженные учителя не плачут! А вы всего лишь спортсменка».

Были и те, кто поддержал Маргариту:

«Выход из положения всегда есть, ты справишься».
«Ничего, всё образуется».

Васильева расплакалась из-за заработной платы в 10 тыс. рублей.

Ранее на слова Васильевой о заработной плате отреагировали в министерстве спорта Красноярского края.

В минспорта Красноярского края отреагировали на заявление Васильевой о зарплате в 10 тыс.
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