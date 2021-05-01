«У людей пенсии 9000, милочка!» Подписчики ответили Васильевой, пожаловавшейся на зарплату

Пользователи раскритиковали российскую биатлонистку Маргариту Васильеву, пожаловавшуюся на размер заработной платы, которую она получила за прошедший месяц. По словам спортсменки, она составила 10 тыс. рублей.

В последней публикации Васильевой в "Инстаграме" было оставлено немало комментариев со словами упрёка в адрес биатлонистки:



«Ноль, а не биатлонистка».

«У людей пенсии 9000, милочка!»

«Хочешь денег, иди в бизнес, а биатлон — это призвание».

«А кто сказал, что будет легко?

«Заслуженные учителя не плачут! А вы всего лишь спортсменка».



Были и те, кто поддержал Маргариту:

«Выход из положения всегда есть, ты справишься».

«Ничего, всё образуется».

Васильева расплакалась из-за заработной платы в 10 тыс. рублей.

Ранее на слова Васильевой о заработной плате отреагировали в министерстве спорта Красноярского края.