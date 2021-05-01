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Ольга Подчуфарова: устала что-то я от межсезонья, пора бы уже начинать суету творить

Ольга Подчуфарова: устала что-то я от межсезонья, пора бы уже начинать суету творить
Биатлон 0

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова разместила новый пост на своей официальной странице в «Инстаграме», где сообщила, что уже устала от межсезонья.

«Устала что-то я уже от этого вашего межсезонья. Уже два года нон-стоп сезонье-межсезонье. Думаю вот, что пора бы уже начинать суету творить», — написала Подчуфарова.

Фотографию можно посмотреть на странице Ольги Подчуфаровой в «Инстаграме».

Подчуфарова после неудавшегося перехода в сборную Словении вернулась в Россию. Ольга — бронзовый призёр чемпионата мира по биатлону 2017 года. После сезона-2017/2018 она объявила о завершении карьеры, но летом 2019 года решила возобновить выступления.

В середине апреля Ольга принимала участие в командном спринте в Токсово.

Подчуфарова и олимпийская чемпионка Скардино приняли участие в командном спринте в Токсово
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