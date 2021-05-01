Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Глава Союза биатлонистов Красноярского края назвал слова Васильевой о зарплате «баснями»

Глава Союза биатлонистов Красноярского края назвал слова Васильевой о зарплате «баснями»
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Руководитель Союза биатлонистов Красноярского края Александр Концевой отреагировал на недовольство местной биатлонистки Маргариты Васильевой величиной заработной платы. Ранее Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма» из-за того, что за прошедший месяц получила 10 тыс. рублей. Позже стало известно, что речь шла об авансе, за месяц спортсменка получит 25 тыс. рублей.

«Вместо того, чтобы разобраться, начинают рассказывать какие-то басни. Понимаю, что происходит, но она не права. Могла бы вовремя подойти и спросить, почему так или иначе произошло, но, видите, уже заявления делает. Маргарита должна была ехать на чемпионат России, её включили в сборную края, но она заболела, и мы выступили хуже, чем могли бы с ней», — цитирует Концевого ТАСС.

Также, по словам Концевого, размер заработной платы биатлонистов напрямую зависит от их рейтинга и может варьироваться до 100 тыс. рублей.

Тренер Васильевой отреагировала на недовольство своей подопечной зарплатой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021