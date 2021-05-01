Глава Союза биатлонистов Красноярского края назвал слова Васильевой о зарплате «баснями»

Руководитель Союза биатлонистов Красноярского края Александр Концевой отреагировал на недовольство местной биатлонистки Маргариты Васильевой величиной заработной платы. Ранее Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма» из-за того, что за прошедший месяц получила 10 тыс. рублей. Позже стало известно, что речь шла об авансе, за месяц спортсменка получит 25 тыс. рублей.
«Вместо того, чтобы разобраться, начинают рассказывать какие-то басни. Понимаю, что происходит, но она не права. Могла бы вовремя подойти и спросить, почему так или иначе произошло, но, видите, уже заявления делает. Маргарита должна была ехать на чемпионат России, её включили в сборную края, но она заболела, и мы выступили хуже, чем могли бы с ней», — цитирует Концевого ТАСС.
Также, по словам Концевого, размер заработной платы биатлонистов напрямую зависит от их рейтинга и может варьироваться до 100 тыс. рублей.
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