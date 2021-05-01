Дмитрий Васильев дал совет российской биатлонистке, расплакавшейся из-за зарплаты

Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал биатлонистку Маргариту Васильеву за эмоциональную реакцию в «Инстаграме» на размер заработной платы.

Ранее Васильева расплакалась в «сториз» своего «инстаграма» из-за того, что за прошедший месяц получила 10 тыс. рублей. Позже стало известно, что речь шла об авансе, за месяц спортсменка получит 25 тыс. рублей.

«После этой ситуации хотелось бы посоветовать Маргарите Васильевой поговорить со своими родственниками или с ближайшим окружением. Иными словами — простыми людьми. Пусть поинтересуется, сколько они зарабатывают. Думаю, для неё будет большим открытием, что не так много людей имеют большие зарплаты. Большинство населения так живёт. Хотя, наверное, не на десять тысяч, но не очень далеко от этой суммы.

То, что она там страдает, что ей такие маленькие деньги платят… Для того, чтобы тебе платили больше денег, надо выступать посильнее и не быть дисквалифицированной — это для начала. Затем постараться показать достойный результат, чтобы тебе начали платить хорошие деньги. Возможно, слёзы сами собой пропадут.

Конечно, я смотрел это видео. Мне показалось, что это какой-то артистизм. Не понимаю, что значит «увидела и заплакала»? Что это вообще такое? Многие спортсмены получают такую зарплату, либо вообще не получают, но пытаются добиться чего-то в этой жизни. Никто не выставляет напоказ, чтобы тебя пожалели… Может быть, она ещё фонд какой-нибудь организует, чтобы ей страна скинулась на зарплату? По примеру американки, которая сдала своих родителей, шедших на Капитолий. Она хитро поступила, ведь после той ситуации заявила, что доходы упали и как же ей теперь учиться… Что вы думаете? Вся Америка ей сбросилась — она себя замечательно чувствовала. Может быть, Васильева по этому пути пошла? Это похоже на какую-то пиар-акцию», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.