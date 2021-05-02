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Цветков рассказал о проблемах, преследовавших его последние годы, и возвращении в биатлон

Цветков рассказал о проблемах, преследовавших его последние годы, и возвращении в биатлон
Биатлон 0
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Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о проблемах, которые сопровождали его в последние годы, о перезапуске карьеры и о людях, которые помогли ему в этом.

«В 2019 году я уехал за границу на сбор в Чили и там в горах заболел. Вернулся домой, сдал анализы. Сказали, что организм в плачевном состоянии после вируса или инфекции. Пришлось лечиться антибиотиками. Поехал в Ханты-Мансийск на вкатку и снова заболел. Уже не стал никуда уезжать оттуда — пропил ещё один курс антибиотиков. Я поправился, и началась вкатка.

На первом этапе Кубка России ужасно себя чувствовал. Летнюю подготовку начал хорошо, но когда болеешь раз в две недели, то от формы не остаётся ни следа. Мне очень хотелось показать результат, поэтому после выздоровления почти сразу приступал к тренировкам. Я даже не понимал, будет ли продолжаться моя карьера. У меня не было личного тренера, я тренировался по своей программе. Мне назначили ещё двухнедельный курс антибиотиков, и я его пропил.

Весной 2020-го наступил карантин — и всё вокруг закрыли. Я решил, что это отличный момент, чтобы перезагрузиться. Моя семья, супруга, сын и родители были рядом — ходили на тренировки со мной и поддерживали. В прошлое межсезонье я перешёл в сборную Санкт-Петербурга. С этого момента всё в принципе пошло хорошо. Появилась команда, появились мои тренеры Сергей Геннадьевич Башкиров и Павел Валерьевич Максимов.

Также в конце лета провели совместный сбор с Александром Логиновым и параллельно тренировались в Тюмени на вкатке. Саше большое спасибо, что он меня поддержал. Когда полтора года готовишься без сильного спарринга, то тяжело оценить свою форму и понять, на что ты способен. Когда стал работать рядом с Александром, то быстро подтянул форму и понял, что неплохо себя чувствую.

После первого этапа Кубка России я заболел COVID-19. Болезнь протекала легко, но к отборочным стартам на «Ижевской винтовке» уже ничего не осталось. Поэтому с тренером решили готовиться к заключительной части сезона.

Хочется поработать в команде. Без неё очень тяжело и психологически, и сравниться не с кем. На чемпионате России в Ханты-Мансийске было очень приятно на одной трассе покататься с ребятами из сборной. Почти два года я сам себе писал тренировочные планы — неплохо подтянулся в этом плане. Когда тренируешься один, то начинаешь понимать, как тебе лучше работать», — рассказал Цветков в монологе, опубликованном на официальном сайте СБР.

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