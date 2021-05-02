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Маргарита Васильева — подписчикам: если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь

Маргарита Васильева — подписчикам: если вас устраивает ваша зарплата, живите и радуйтесь
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева ответила подписчикам, высказывавшимся по поводу её недовольства своей заработной платой.

«Давайте писать сюда. Только каждый по чуть-чуть выскажется. А то что-то устроили сыр-бор в других постах. Во-первых, у меня все допинг-пробы чистые. Во-вторых, меня нет в докладе Макларена. А то, что я не согласна со своей зарплатой, это уже мои трудности, не ваши.

Если вас устраивает ваша заработная плата, живите и радуйтесь», — написала Васильева на своей странице в «Инстаграме».

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования.

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