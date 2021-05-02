Лариса Куклина объяснила, почему провела отдых дома, а не за границей
Российская биатлонистка Лариса Куклина опубликовала в «Инстаграме» пост, где подробно рассказала, как пандемия коронавируса поменяла её представление о хорошем отдыхе.
Публикация доступна в «инстаграме» Ларисы Куклиной.
«В этом году мы вновь с семьёй не поехали отдыхать на моря и океаны. Многие спрашивают, почему? Раньше я думала, что не могу без моря, солнца, загара и т.д. Но в прошлом году изоляция изменила мои взгляды. В итоге я была ей рада, как не знаю чему и кому. Я провела самый лучший отпуск за многие годы. И в этом году мы также решили провести время дома», — написала Куклина в описании к посту.
Отметим, что к грядущему сезону 30-летняя Куклина будет готовиться в группе Михаила Шашилова.
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