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Матвей Елисеев занял второе место в велогонке среди любителей

Матвей Елисеев занял второе место в велогонке среди любителей
Биатлон / Кубок мира 0
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Российский биатлонист Матвей Елисеев принял участие в велогонке, где занял второе место. Об этом спортсмен сообщил в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Матвея Елисеева.

«Первая гонка за два года! Позволили залезть на «тумбочку»! Хотя «тумбочку» забыли принести.
Три раза за гонку выходил на максимальный пульс, это круто. Спасибо за организацию отличных соревнований!
Свой супервел получил только прошлым летом, первый раз опробовал в бою! Это огонь – возможность переключать подвеску в жёсткую блокировку, имея промежуточный режим, которым часто пользовался, оказалось огромным преимуществом перед hardtail.

На спусках открывал подвеску по полной и, к моему огромному удивлению, обгонял лидеров», – написал Елисеев в описании к посту.

По итогам сезона-2020/2021 Елисеев занял 21-ю строчку в общем зачёте Кубка мира (третий результат в сборной России после Александра Логинова и Эдуарда Латыпова). При этом Матвей продемонстрировал лучший показатель точности в пелотоне в стрельбе из положения стоя.

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