Анатолий Хованцев заявил, что российские тренеры далеки от бездопинговых методик

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказался на тему допинга. По словам Хованцева, российские тренеры далеки от методик, которые надо использовать для того, чтобы готовиться без применения запрещённых препаратов.

«В 90-е годы мы ещё использовали ресурс, заложенный в советские времена. Затем этот ресурс начал таять, а после мы попали под влияние использования запрещённых веществ. Да, были результаты, но у нас всё позабирали. Из лидеров после 2006 года нетронутыми остались только Антон Шипулин и Максим Чудов.

Конечно, сейчас сложно выбираться, за этим находится много тренеров, которые далеки от методик, которые надо использовать для того, чтобы готовиться без всякой запрещённой помощи. Вот это вопрос, эту работу надо выстраивать.

Мне не нравятся высказывания многих специалистов, которые критикуют иностранцев, обвиняя их в использовании чего-то. Если уж кто-то будет пойман на чём-то, то их никто не спасёт. Достаточно вспомнить печальную историю в финских лыжных гонках, они после долго из этого выкарабкивались», — цитирует Хованцева ТАСС.