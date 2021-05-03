Хованцев: у астматиков было столько слюней, а потом всё исчезло. Видимо, слюна кончилась

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев заявил, что информация о терапевтических исключениях в биатлоне должна быть обнародована без указания имен спортсменов, у которых есть разрешение на использование запрещённых препаратов.

«Надо дать хотя бы информацию о том, в каких командах есть терапевтические исключения, даже не надо открывать фамилии, что продиктовано врачебной этикой.

Я уже сто лет назад поднимал этот вопрос, просил предоставить информацию по астматикам. У некоторых же слюней было столько, что их нужно было отрезать ножницами. А потом всё куда-то делось. Видимо, слюна кончилась», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Также Хованцев заявил, что российские тренеры далеки от бездопинговых методик.