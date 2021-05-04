В честь юбилея победы Анастасии Кузьминой на ОИ в Ванкувере выпустили сувенирную банкноту

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина сообщила, что в честь юбилея её победы на Олимпийских играх в Ванкувере-2010 была изготовлена сувенирная банкнота номиналом в € 0.
Фотографию с купюрой Кузьмина выложила в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Кузьминой.
«Сувенирная евро-банкнота теперь и с моим именем.
Была изготовлена к 10-летию от завоевания первой золотой медали Олимпиады-2010 в Ванкувере в знак благодарности людям, которые поддерживали меня во время моей спортивной карьеры, болельщикам и любителям биатлона, а также для благотворительности.
Имеет ценность для коллекционеров», — добавила Кузьмина в описании к посту.
Напомним, Кузьмина в 2007 году вышла замуж за лыжника Даниэля Кузьмин и с тех пор выступала за сборную Словакии. В Ванкувере Анастасия победила в спринтерской гонке.
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