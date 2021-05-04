Хованцев: парадокс, что в России нет лыжероллерных тредбанов. На всю страну — один

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал ситуацию с количеством тредбанов в стране парадоксальной.

«Это парадокс, что в такой стране, как Россия, где лыжами и биатлоном занимается большое число спортсменов, нет лыжероллерных тредбанов. На всю Россию — один.

Тредбаны должны быть в регионах, куда народ будет приезжать и платить деньги за тесты. В Финляндии на тестирование выстраивается очередь. Чтобы попасть туда, нужно заранее бронировать время», — приводит слова Хованцева ТАСС.

Кроме того, специалист подчеркнул, что впервые тредбан он опробовал в 1993 году в США, а наличие такого устройства важно не только для лыжников и биатлонистов, но и для двоеборцев.

«К примеру, база в Сочи используется для подготовки многими спортсменами, так почему там не организовать тредбан и работу специалистов?» — задался вопросом Анатолий.