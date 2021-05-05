Доротея Вирер показала фото с отдыха в горах

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» фотографию с отдыха в горах. Спортсменка проводит отпуск в Южном Тироле, где помимо прочего занимается велопрогулками.

Фото: https://www.instagram.com/dorothea_wierer/?hl=ru

Фото: https://www.instagram.com/stories/dorothea_wierer/2566247169630148744/?hl=ru

В сезоне-2020/2021 31-летняя Вирер заняла пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. До этого итальянская спортсменка дважды подряд завоёвывала «Большой хрустальный глобус». Она двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/2019, 2019/2020, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира-2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира 2019/2020 в зачёте масс-стартов.