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Анфиса Резцова: не хочу, чтобы Кристина тренировалась у Шашилова

Анфиса Резцова: не хочу, чтобы Кристина тренировалась у Шашилова
Биатлон / Кубок мира 0
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказала мнение, что разделение сборной России на группы не пойдёт на пользу команде.

«Думаю, что это приведёт к разладу между спортсменами. Тренеры, наверное, останутся на своих позициях, поэтому им делить нечего. А у спортсменов точно будет разлад, они могут отдалиться друг от друга. Такое разделение не пойдёт на пользу команде, ситуация в сборной может быть только хуже.

Где будет тренироваться моя дочь Кристина — у Михаила Шашилова или у Евгения Куваева? Куваева я не знаю, честно. У Шашилова очень сложно тренироваться. Я бы не хотела, чтобы Кристина тренировалась у Михаила Викторовича. Повторюсь, это очень-очень сложно. Ну а о Евгении Куваеве я просто в первый раз слышу.

Сложно сказать за других спортсменок. Могу сказать только одно: не хочу, чтобы Кристина тренировалась у Шашилова.

Сможем ли увидеть Кристину в сборной в предстоящем сезоне? Конечно, сможем. Сейчас её ребёнку три месяца. Такой возраст, что Кристина уже может вернуться к тренировкам. Уверена, что она будет полноценно тренироваться. В какой группе — пока неизвестно», — приводит слова Резцовой «Спорт день за днём».

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