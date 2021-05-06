Ханна Эберг, Самуэльссон и Понсилуома попали в состав сборной Швеции на ОИ-2022 в Пекине

Шведские биатлонисты Ханна Эберг, Себастиан Самуэльссон и Мартин Понсилуома выступят в составе национальной команды на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Об этом сообщается на официальном сайте Шведского олимпийского комитета. Кто составит им компанию, станет известно позднее.

25-летняя Эберг — олимпийская чемпионка 2018 года в индивидуальной гонке, серебряный призёр Игр в эстафете, чемпионка мира 2019 года в индивидуальной гонке, двукратная чемпионка мира среди юниоров (2016), чемпионка Европы 2019 года в индивидуальной гонке и бронзовый призёр спринта.

24-летний Самуэльссон — олимпийский чемпион в эстафете (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в гонке преследования, призёр чемпионатов мира, чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.

25-летний Понсилуома — чемпион мира 2021 года в спринте, призёр чемпионата мира в смешанной эстафете, чемпион Европы 2019 года в смешанной эстафете.