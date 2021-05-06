Доротея Вирер показала студийные фото в эффектном платье

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежие студийные фотографии. На снимках спортсменка, одетая в эффектное вечернее платье, позирует перед камерой.

«Как-то раз...» — подписала она фотографии.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Доротеи Вирер.

В сезоне-2020/2021 31-летняя Вирер заняла пятое место в общем зачёте Кубка мира по биатлону. До этого итальянская спортсменка дважды подряд завоёвывала «Большой хрустальный глобус». Она двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону в сезонах 2018/2019, 2019/2020, двух малых кубков в зачёте индивидуальных гонок (сезоны 2015/2016, 2020/2021), малого Кубка мира – 2018/2019 в зачёте гонок преследования, малого Кубка мира – 2019/2020 в зачёте масс-стартов.