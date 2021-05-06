Экхофф: 10 лет назад очень хотелось поехать на Кубок мира, посмотреть на красивых парней

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рассказала, что изменилось в ней за 10 лет.

«Той Тириль очень хотелось поехать на Кубок мира, посмотреть на красивых парней. Спустя 10 лет меня больше интересуют выступления, чем парни. 10 лет назад я была не так уверена в себе. Я пробовала, терпела неудачи и училась на своих ошибках. Теперь я больше уверена в том, что делаю.

С тренером по стрельбе Патриком Оберэггером это был трёхлетний процесс, в ходе которого мы улучшали мои навыки стрельбы. Он был рядом всё это время. Он заставил меня поверить в себя», — приводит слова Экхофф NRK.

Оберэггер в свою очередь так прокомментировал качества Экхофф: «Она всегда борется, это видно на каждом соревновании. У вас либо есть это качество, либо нет. Тириль всегда выкладывается на 100 процентов. Она научилась проигрывать раньше, чем научилась побеждать, и это хорошее качество».