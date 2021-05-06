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Самуэльссон: не думаю, что Олимпийские игры должны проводиться в такой стране, как Китай

Самуэльссон: не думаю, что Олимпийские игры должны проводиться в такой стране, как Китай
Биатлон / Кубок мира 0

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал о своём отношении к проведению Олимпийских игр 2022 года в Китае. Ранее КНР не раз критиковали за нарушение прав человека, в частности уйгуров.

«Мне как спортсмену хотелось бы поехать в какое-то другое место. Не думаю, что чемпионаты мира и прежде всего Олимпийские игры должны проводиться в таких странах. Я стараюсь оказывать как можно большее влияние, но порой мне кажется, что этого слишком мало. Единственная вещь, которую я могу позволить — постоянно говорить о том, что думаю. Лишь тогда можно надеяться, что в будущем что-то изменится.

Мы видим во всех видах спорта, что такие соревнования используются в целях пропаганды. Конечно, хотелось бы от этого уйти», — приводит слова Самуэльссона SVT.

Себастиан Самуэльссон пожертвовал деньги фонду по борьбе с допингом
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