«Ждала два года». Светлана Миронова сообщила, что ей снимают брекеты

Российская биатлонистка Светлана Миронова несколько дней назад анонсировала важное событие в своей жизни. Она написала на своей странице в «Инстаграме»: «Друзья, скоро меня ждёт важное событие». Спортсменка предложила подписчикам угадать, о чём идёт речь, и дала подсказку, что ждала этого два года.

Сегодня, 7 мая, Миронова сообщила правильный ответ — ей снимут брекеты.

Фото: «Инстаграм» Светланы Мироновой

В общем зачёте Кубка мира Светлана заняла 19-е место, обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф. Светлана дебютировала в Кубке мира в сезоне-2016/2017 на этапе в Пхёнчхане (Южная Корея). 2 марта 2017 года в спринте она заняла 64-е место.



Миронова вошла в предварительный состав сборной России на олимпийский сезон. Она будет готовиться в группе Михаила Шашилова.