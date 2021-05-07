Лариса Куклина: да простит меня моё тело. На весах плюс 3 кг, но я не переживаю

Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила, что в межсезонье поправилась на 3 кг.
«Да простит меня моё тело. На весах плюс 3 кг. Но я не переживаю. Всё было задумано. Лишние килограммы должны помочь в подготовке. Хрю», — написала Куклина в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Куклина заняла 38-е место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежка Тириль Экхофф.
На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Лариса завоевала золото в масс-старте и серебро в гонке преследования. К грядущему олимпийскому сезону 30-летняя Куклина будет готовиться в группе Михаила Шашилова. В эту группу также вошли Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева, Анастасия Шевченко, Валерия Васнецова и Виктория Сливко.
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