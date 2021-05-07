Стурла Холм Легрейд: в этом году мне будет проще поймать спонсоров на крючок

Четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал, как прогресс в прошедшем сезоне повлиял на интерес к нему со стороны спонсоров.
«Прошлогодние результаты просто безумны, и даже сейчас в них всё ещё сложно верится. Это была сказка, которую трудно описать. Много всего произошло за один год.
В этом году мне будет проще поймать спонсоров на крючок. Раньше только дядя и тётя оказывали мне спонсорскую поддержку, теперь же, возможно, появится больше заинтересованных лиц. Я начал процесс и пополню список спонсоров в течение лета и осени», — приводит слова Легрейда TV2.
Напомним, в первом полноценном для себя сезоне на Кубке мира 24-летний Легрейд выиграл пять личных гонок и занял второе место в общем зачёте. А также завоевал два личных золота на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
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