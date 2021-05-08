«87 км». Белорусская биатлонистка Кручинкина показала видео тренировки на велосипеде
Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, куда она перешла из национальной команды России, разместила новое видео в «сториз» своего «Инстаграма».
На видеозаписи демонстрируется тренировка Елены на велосипеде. Помимо Кручинкиной, в занятии приняла участие белоруска Анна Сола.
Биатлонистка Кручинкина показала видео тренировки на велосипеде:
26-летняя Кручинкина — двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии, победительница этапов Кубка России в эстафете. В составе национальной команды Беларуси стала чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования. У Елены есть сестра-близнец Ирина, которая также выступает за сборную Республики Беларусь.
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