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«87 км». Белорусская биатлонистка Кручинкина показала видео тренировки на велосипеде

«87 км». Белорусская биатлонистка Кручинкина показала видео тренировки на велосипеде
Биатлон 0

Биатлонистка Елена Кручинкина, выступающая за Беларусь, куда она перешла из национальной команды России, разместила новое видео в «сториз» своего «Инстаграма».

На видеозаписи демонстрируется тренировка Елены на велосипеде. Помимо Кручинкиной, в занятии приняла участие белоруска Анна Сола.

Биатлонистка Кручинкина показала видео тренировки на велосипеде:

26-летняя Кручинкина — двукратный серебряный призёр чемпионата России 2018 года в командной гонке и гонке патрулей в составе команды Мордовии, победительница этапов Кубка России в эстафете. В составе национальной команды Беларуси стала чемпионкой Европы 2020 года в гонке преследования. У Елены есть сестра-близнец Ирина, которая также выступает за сборную Республики Беларусь.

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