«Любимая стойка и не совсем любимая лёжка». Алимбекова показала тренировку по стрельбе

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в «сториз» своего «Инстагарама» разместила фото, показав тренировку по стрельбе из положения стоя и лёжа.



«Любимая стойка. И не совсем любимая лёжка», — подписала фото Алимбекова.

Фото: https://www.instagram.com/dinara_alimbekova18/

Фото: https://www.instagram.com/dinara_alimbekova18/

В заключительной гонке сезона — масс-старте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) — Динара завоевала серебряную медаль. Алимбекова победила в молодёжном зачёте Кубка мира.



В завершившемся сезоне-2020/2021 Динара стала победительницей этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) в спринте и серебряным призёром в гонке преследования. В общем зачёте Кубка мира она заняла седьмое место. Обладательницей «Большого хрустального глобуса» стала норвежская биатлонистка Тириль Экхофф.