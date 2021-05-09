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Шипулин: всех с Днём Победы! Пусть наши дети никогда не познают ужасов войны

Шипулин: всех с Днём Победы! Пусть наши дети никогда не познают ужасов войны
Биатлон 0

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ, президент Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин опубликовал в «Инстаграме» поздравление с 76-й годовщиной победы СССР в Великой Отечественной войне.

На фото шестилетний сын Шипулина Дима.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

«Сегодня впервые брал старшего сына Диму на Парад Победы. Он вместе с другими детьми возложил цветы к вечному огню.

Друзья, с Днём Победы нас всех! Пусть никогда не будет войны, пусть наши дети никогда не познают её ужасов. Счастья и мира!», — написал Шипулин в описании к посту.

33-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015).

Антон Шипулин решил вновь участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»
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