Шипулин: всех с Днём Победы! Пусть наши дети никогда не познают ужасов войны

Бывший российский биатлонист, депутат Госдумы РФ, президент Федерации биатлона Свердловской области Антон Шипулин опубликовал в «Инстаграме» поздравление с 76-й годовщиной победы СССР в Великой Отечественной войне.

На фото шестилетний сын Шипулина Дима.

Публикация доступна в «инстаграме» Антона Шипулина.

«Сегодня впервые брал старшего сына Диму на Парад Победы. Он вместе с другими детьми возложил цветы к вечному огню.

Друзья, с Днём Победы нас всех! Пусть никогда не будет войны, пусть наши дети никогда не познают её ужасов. Счастья и мира!», — написал Шипулин в описании к посту.

33-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015).