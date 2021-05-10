Олимпийская чемпионка Скардино рассказала, чем займётся после выхода из декрета

Олимпийская чемпионка по биатлону в женской эстафетной гонке на Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) Надежда Скардино рассказала, чем займётся после выхода из декрета.
«Думаю, это будет тренерство. Прошлой осенью и зимой у меня уже была тренерская практика в местном лыжном клубе. Работала с детьми несколько раз в неделю — по средам и выходным. Даже за короткий период времени увидела разницу в спортивном воспитании в Швейцарии и постсоветских странах.
Например, в швейцарских школах один день в неделю называется спортивным: дети учатся только полдня, а после обеда идут в спортивную секцию. Зимой школьники выбирают между лыжными гонками, сноубордом, горными лыжами и хоккеем. А те, кто хочет заниматься чуть более углублённо, ходят на тренировки ещё и по выходным.
Но, по сравнению с Россией и Беларусью, в Швейцарии дети приходят в профессиональный спорт гораздо позже. Можно сказать, до 16 лет они всё ещё любители.
А в Беларуси подростки поступают в училище олимпийского резерва уже лет в 14, некоторые маленькие гимнастки или хоккеисты 7−8 лет ходят на две тренировки в день. В Швейцарии я о таком не слышала», — цитирует Скардино Sport.tut.by.
Напомним, Скардино замужем за швейцарским биатлонистом Мартином Егером, в ноябре 2019 года у пары родился сын Даниил, после чего семья переехала в Швейцарию.
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