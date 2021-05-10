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Биатлонистка Тириль Экхофф получила рекордные призовые за сезон-2020/2021

Биатлонистка Тириль Экхофф получила рекордные призовые за сезон-2020/2021
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф, завоевавшая «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона-2020/2021, стала обладательницей рекордных призовых в женском биатлоне, сообщает Ski-Nordique. Одержав 13 побед в гонках Кубка мира и выиграв четыре золотые медали чемпионата планеты, Экхофф заработала 386 тыс. евро.

На втором месте по сумме призовых за сезон находится ещё одна норвежка Марте Рёйселанд, получившая 254 тыс. евро. Третьей по этому показателю стала шведка Ханна Эберг (196 тыс.).

В топ-6 расположились также представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер с 168 тыс. евро, итальянка Доротея Вирер – 165 тыс. и немка Франциска Пройс – 161 тыс.

Далее в десятке сильнейших норвежка Ингрид Тандревольд (153 тыс. евро), белорусская биатлонистка Динара Алимбекова (126 тыс.), француженка Анаис Шевалье (120 тыс.) и немка Денизе Херрман (110 тыс.).

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