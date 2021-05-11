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Маргарита Васильева: выкрасила волосы в розовый. К чему все эти перемены?

Маргарита Васильева: выкрасила волосы в розовый. К чему все эти перемены?
Биатлон / Кубок мира 0
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Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала видео своей пробежки и сообщила, что покрасила волосы.

«Выкрасила волосы в розовый. К чему все эти перемены?» — написала Васильева.

Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Васильевой

В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.

В конце апреля спортсменка расплакалась на видео в своём «инстаграме». Причиной отрицательных эмоций стал размер заработной платы, которую Васильева получила за прошедший месяц. Она составила 10 тыс. рублей.

Биатлонистка Васильева расплакалась в «Инстаграме». Она получила 10 тыс. рублей за месяц
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