Маргарита Васильева: выкрасила волосы в розовый. К чему все эти перемены?

Российская биатлонистка Маргарита Васильева опубликовала видео своей пробежки и сообщила, что покрасила волосы.
«Выкрасила волосы в розовый. К чему все эти перемены?» — написала Васильева.
Пост доступен в «инстаграме» Маргариты Васильевой
В сентябре 2019 года Васильева была дисквалифицирована на 18 месяцев. Причиной такого решения антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) стало нарушение биатлонисткой антидопинговых правил. Маргариту наказали за систематический пропуск внесоревновательного допинг-тестирования. Ранее сообщалось, что IBU разрешил ей тренироваться с командой с 17 января, а с 17 марта ей можно выступать на соревнованиях.
В конце апреля спортсменка расплакалась на видео в своём «инстаграме». Причиной отрицательных эмоций стал размер заработной платы, которую Васильева получила за прошедший месяц. Она составила 10 тыс. рублей.
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