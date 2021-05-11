Антон Шипулин — о трагедии в казанской школе: стрелять в беззащитных детей — бесчеловечно

Бывший российский биатлонист, а ныне депутат Госдумы РФ Антон Шипулин выразил соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в казанской школе. Утром стало известно о стрельбе в одной из школ города. Согласно заявлению властей Татарстана, во время инцидента погибли семь детей, ещё ряд учеников пострадал, их доставили в больницу. Нападавшим оказался 19-летний молодой человек, на которого было официально зарегистрировано оружие. В настоящее время он задержан.

«Хочу выразить глубокие соболезнования всем родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии. Это ужасная трагедия. Никакие слова не могут описать боль от случившегося. Стрелять в беззащитных детей — бесчеловечно, таким чудовищным преступлениям нет оправдания», — написал Шипулин в своём «инстаграме».