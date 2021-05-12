Сборная Австрии по биатлону объявила состав на сезон-2021/2022
Тренерский штаб сборной Австрии по биатлону определился с составом команды на подготовку к сезону-2021/2022. Об этом сообщается на официальном сайте федерации лыжных видов спорта Австрии.
Состав сборной Австрии. Мужчины
Основа: Симон Эдер, Давид Комац, Юлиан Эберхард, Феликс Ляйтнер.
Резерв: Лукас Хаслингер, Патрик Якоб, Леон Кинесбергер, Николаус Ляйтингер, Харальд Леммерер, Фабиан Мюллауэр, Магнус Оберхаузер, Томас Постль, Лукаш Питцер, Доминик Унтервегер.
Женщины
Основа: Лиза Тереза Хаузер, Дуня Здоуц, Катарина Иннерхофер, Кристина Ридер, Юлия Швайгер.
Резерв: Анна Андексер, Анна Гандлер, Анна Юппе, Фемке Крамер, Виктория Меллитцер, Кристина Оберталер, Лиза Осль, Леа Ротшопф, Тамара Штайнер, Лара Вагнер.
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