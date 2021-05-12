Виктория Сливко: жизнь как фотография: получается лучше, когда улыбаешься

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме».
«Жизнь как фотография: получается лучше, когда ты улыбаешься», — написала спортсменка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Виктории Сливко
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды. Виктория вошла в предварительный состав сборной России для подготовки к олимпийскому сезону.
- 12 мая 2021
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59
-
15:21
-
13:08
-
12:45
-
10:13
-
08:33
-
00:03
- 10 мая 2021
-
17:51
-
11:59
-
11:26
-
10:51
- 9 мая 2021
-
23:00
-
10:24
-
00:55
- 8 мая 2021
-
19:15
-
17:22
-
09:53
-
00:26
- 7 мая 2021
-
20:21
-
16:48
-
12:48
-
11:30
-
10:22
-
09:24
-
08:34
- 6 мая 2021
-
21:26
-
19:11
-
12:04
-
10:33
-
09:30
-
09:08
- 5 мая 2021
-
23:19