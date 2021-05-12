Президент СБР Майгуров раскрыл подробности предсезонных сборов российских биатлонистов

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров рассказал, в каком формате будут проходить предсезонные сборы с участием спортсменов, входящих в национальную команду.

Объявлен предварительный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022

«Самое позднее через 10 дней мы составы для подготовки объявим. Тем более часть сборов начинается на этой неделе, часть — на следующей. Группа Каминского планирует начать сезон на Бельмекене в Болгарии, группы Шашилова и Башкирова — в Сочи, группа Куваева — на Сёминском перевале.

Сделан акцент в сторону среднегорной подготовки, это связано с проведением Олимпийских игр. Эта тактика не нова. В своё время и Антон Шипулин начинал сезон на Бельмекене, есть определённый опыт.

У всех команд есть план А и план Б. План А — с заграничными сборами, план Б — в большей степени с российскими. Мы рассматриваем подготовку и в Вуокатти, и в Отепя, и в Австрии. Посмотрим, что будет с ограничениями по ковиду. Станем делать акцент на те заграничные сборы, которые мы не можем заменить российскими базами», — рассказал Майгуров в интервью YouTube-каналу СБР.