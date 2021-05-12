Луиза Носкова собирается участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Олимпийская чемпионка по биатлону Луиза Носкова собирается участвовать в выборах в Госдуму от Тюменской области. Луиза подала документы на участие во внутрипартийном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу тюменского реготделения «Единой России».



«12 мая мы зарегистрировали кандидата предварительного голосования для последующего выдвижения от партии „Единая Россия“ кандидатом в депутаты Госдумы РФ. Документы на участие подала олимпийская чемпионка, руководитель областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова, она идёт по списку», — сказал глава оргкомитета Андрей Артюхов.



Праймериз «Единой России» состоятся в онлайн-формате с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму намечены на 19 сентября.

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