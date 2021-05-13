Первый биатлонист сборной России привился от коронавируса

Евгений Гараничев стал первым биатлонистом сборной России, который сделал прививку от коронавируса. Об этом рассказал Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет Гараничев.

«Гараничев первым и пока единственным из спортсменов сборной России сделал прививку от COVID-19. Наши спортсмены всегда очень неохотно прививаются, боясь осложнений. Но в данном случае я не вижу другого пути. У ребят много контактов при постоянных переездах, и риск заразиться очень велик», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

33-летний Евгений Гараничев — бронзовый призёр Олимпиады 2014 года в Сочи в индивидуальной гонке, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный призёр Универсиады, призёр ЧМ по летнему биатлону в смешанной эстафете.