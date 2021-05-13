Губерниев высказался об окончательном составе сборной России по биатлону на сезон-2021/22

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение тренерского штаба по окончательному составу сборной России по биатлону на сезон-2021/2022.
«В составе меня ничего не удивило, всё ожидаемо. Пусть все работают. Главное, чтобы при комплектовании состава на сезон не было никаких разногласий и вопросов. Потому что старшие остаются старшими. Но поскольку другие группы будут работать по отдельной программе, это значит, что Каминский и Шашилов не смогут контролировать весь тренировочный процесс. В этой ситуации важно, чтобы была мудрость при принятии решений: формировании состава на сезон, состава на гонки и эстафетных четвёрок. Тренеры все надёжные, главное, чтобы всё сейчас было без срывов.
Что касается Башкирова, по нему нет никаких вопросов: он проходил школу Касперовича и Падина, был тренером национальной сборной, работал с корейской командой и реанимировал Цветкова в Питере. Он отличный специалист и спортсмен. То же самое могу сказать и про Куваева. Тут есть пространство для манёвра. Раньше были определённые проблемы в отношениях спортсмен-тренер в прошлом сезоне. Надеемся, что в новом сезоне такое уйдёт на второй или третий план и будет нормальная, здоровая работа. Но ещё раз отмечу, что должно быть право решающего слова, и им должны обладать именно старшие тренеры», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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