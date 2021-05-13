Васильев — о составе сборной России на сезон-2021/22: посмотрим, чья методика лучше

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил решение тренерского штаба по окончательному составу сборной России по биатлону на сезон-2021/2022.
«Расклад по составу нормальный. Будет очень здоровая конкуренция между группами мужчин и женщин. Я ещё со старта прошлого сезона говорил, что нужно создавать группы альтернативной методики подготовки. Нужно попытаться это сделать, чтобы у кого-то из тренеров методика сработала. Шансов на это больше. В распределении спортсменов всё смотрится логично. Все будут опытным путём выяснять лучшую методику подготовки. А там уже и посмотрим, чья методика будет лучше.
Каминский и Шашилов показали себя не лучшим образом в прошедшем сезоне. Сейчас посмотрим на Куваева и Башкирова.
С точки зрения коммуникации, Башкиров — идеальный вариант. Его уважают спортсмены. Он уже работал с ними, с некоторыми даже в юниорском возрасте. Почему для них и стало более предпочтительным тренироваться у него. Уже 1:0 в пользу Сергея. Цветков целый год готовился у нас, он очень здорово выступал. Правда, заболел, но подготовился к чемпионату страны. Динамика у него была хорошая, если бы не болезнь — он бы выступал хорошо в середине сезона. Методика Башкирова уже показала, что она работает и заслуживает уважения.
Что касается Куваева, его я знаю плохо, но посмотрим. Если СБР доверяет ему, они просчитали всё и понимают, кто он такой. Я доверяю руководителям СБР в данном случае», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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