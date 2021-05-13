Арест экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова продлён до 15 августа
Басманный суд Москвы продлил до 15 августа арест бывшему президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову по делу о растрате свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Кравцов был арестован 18 сентября 2020 года. На него заведено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 млн руб. Суть обвинения в том, что Кравцов трудоустроил на различные должности в сборной нескольких человек, при этом они не работали, но получали зарплату.
Кравцов отказался признавать свою вину, заявив, что с ним пытается свести счёты его бывший заместитель по хозяйственной части Александр Афанасьев, который был уволен за сокрытие доходов.
Объявлен окончательный состав сборной России по биатлону на сезон-2021/2022
Рекомендуем вам
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03
-
17:17
-
15:11
-
12:03
-
10:38
-
09:28
- 12 мая 2021
-
22:09
-
16:07
-
12:13
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59
-
15:21
-
13:08
-
12:45
-
10:13
-
08:33
-
00:03
- 10 мая 2021
-
17:51
-
11:59
-
11:26
-
10:51
- 9 мая 2021
-
23:00
-
10:24
-
00:55
- 8 мая 2021
-
19:15
-
17:22
-
09:53
-
00:26
- 7 мая 2021
-
20:21
-
16:48
-
12:48
-
11:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам