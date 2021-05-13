Арест экс-главы Союза биатлонистов России Александра Кравцова продлён до 15 августа

Басманный суд Москвы продлил до 15 августа арест бывшему президенту Союза биатлонистов России Александру Кравцову по делу о растрате свыше 14 миллионов рублей. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Кравцов был арестован 18 сентября 2020 года. На него заведено дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумму ущерба следствие оценивает в 14,45 млн руб. Суть обвинения в том, что Кравцов трудоустроил на различные должности в сборной нескольких человек, при этом они не работали, но получали зарплату.



Кравцов отказался признавать свою вину, заявив, что с ним пытается свести счёты его бывший заместитель по хозяйственной части Александр Афанасьев, который был уволен за сокрытие доходов.