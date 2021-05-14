Динара Алимбекова поделилась фотографиями с подготовительного сбора нового сезона

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поделилась новыми фотографиями в своём "инстаграме" с подготовительного сбора нового сезона.

«Первый подготовительный сбор сезона 2021/2022. Пора начинать», — подписала фото Алимбекова.

Вместе с Алимбековой на фото попали Максим Воробей, Сергей Бочарников, Никита Лобастов, Антон Смольский, Дмитрий Лазовский, Роман Синиченко, а также тренер Андрей Падин.

Подписчики пожелали удачи команде: «Здоровья вам, хорошего самочувствия, удачной подготовки и побед в новом сезоне!», «Только вперёд!». А также поинтересовались, почему на фото отсутствует другая белорусская биатлонистка Ирина Кривко: «А где Анюта Ирина Кривко?»

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Динары Алимбековой.