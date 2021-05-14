Башкиров: в формировании сборной отталкивались от Каминского, он не первый год работает

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о принципах формирования национальной команды. К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова будут готовиться Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
«У нас есть критерии формирования сборной, на их основе составлялся список кандидатов в сборную. Вместе с Юрием Михайловичем (Каминским. — Прим. «Чемпионата») составляли свои команды, но отталкиваясь от предложений Каминского. Он всё-таки работал не первый год. И именно он первым сформировал свою группу.
Что касается моей группы, ребята абсолютно разные. Есть опытные спортсмены, которые прошли крупные соревнования: Саша Логинов, Евгений Гараничев и Максим Цветков. Также есть и молодые, которые начинают свой путь во взрослом биатлоне. Естественно, молодые будут к ним тянуться, но при всём этом они тоже показывают те качества, которые могут им позволить расти дальше и попасть на крупные соревнования», — рассказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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