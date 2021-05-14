Башкиров: у меня нет боязни за результат. Уверен, нам с Логиновым хватит коммуникации

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что не опасается за результат работы с чемпионом мира 2020 года в спринте Александром Логиновым. К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова будут готовиться Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.
«Мы общались с Сашей ещё в Ханты-Мансийске и пришли к общему мнению, что было бы неплохо поработать вместе. Есть понимание, что тренер направляет спортсмена, помогает ему реализоваться.
Надеюсь, у нас хватит коммуникации для того, чтобы мы смогли сработать эффективно. Что касается ответственности за результат – у меня нет боязни», — рассказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 мая 2021
-
12:00
-
11:30
-
10:54
-
10:45
- 13 мая 2021
-
18:48
-
18:03
-
17:17
-
15:11
-
12:03
-
10:38
-
09:28
- 12 мая 2021
-
22:09
-
16:07
-
12:13
-
08:13
-
00:19
- 11 мая 2021
-
23:39
-
21:59
-
15:21
-
13:08
-
12:45
-
10:13
-
08:33
-
00:03
- 10 мая 2021
-
17:51
-
11:59
-
11:26
-
10:51
- 9 мая 2021
-
23:00
-
10:24
-
00:55
- 8 мая 2021
-
19:15
-
17:22
-
09:53
-
00:26