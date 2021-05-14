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Башкиров: у меня нет боязни за результат. Уверен, нам с Логиновым хватит коммуникации

Башкиров: у меня нет боязни за результат. Уверен, нам с Логиновым хватит коммуникации
Биатлон / Кубок мира 0

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что не опасается за результат работы с чемпионом мира 2020 года в спринте Александром Логиновым. К сезону-2021/2022 под руководством Башкирова будут готовиться Кирилл Бажин, Евгений Гараничев, Логинов, Александр Поварницын, Семён Сучилов, Денис Таштимеров, Василий Томшин и Максим Цветков.

«Мы общались с Сашей ещё в Ханты-Мансийске и пришли к общему мнению, что было бы неплохо поработать вместе. Есть понимание, что тренер направляет спортсмена, помогает ему реализоваться.

Надеюсь, у нас хватит коммуникации для того, чтобы мы смогли сработать эффективно. Что касается ответственности за результат – у меня нет боязни», — рассказал Башкиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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